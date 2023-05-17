В Николаеве повреждены шесть многоэтажек, ТЦ, автосалон. Власти показали последствия ракетной российской атаки — фото

17 мая, 08:49
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Последствия российской атаки на Николаев 16 мая (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Последствия российской атаки на Николаев 16 мая (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Атаковав Николаев во вторник вечером, 16 мая, российские оккупанты повредили жилые дома, магазины и попали в объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один человек.

По данным Генштаба, по городу ударили двумя крылатыми ракетами Калибр. Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, россияне частично разрушили торговый центр и автосалон. Там начался пожар, который уже ликвидировали спасатели.

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Взрывная волна повредила частные дома, магазины, остановку общественного транспорта. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о повреждении как минимум шести многоэтажек.

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Власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото последствий российской атаки.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
Сенкевич Online
Фото: Сенкевич Online
Сенкевич Online
Фото: Сенкевич Online
Сенкевич Online
Фото: Сенкевич Online

В ночь на 13 мая Николаев атаковали ударные дроны Shahed-136/131. Из-за попадания в пятиэтажку три человека пострадали.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Николаев Торговый центр Многоэтажка Ракетный удар

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