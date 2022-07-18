Массированный обстрел Николаева: глава ОВА рассказал о последствиях ракетной атаки

18 июля, 09:15
Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по Николаеву (Фото:ГСЧС)

В результате массированного ракетного обстрела Николаева в ночь на понедельник, 18 июля, поврежден автосалон и магазин по продажам сельхозтехники.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города», — уточнил он.

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Ким добавил, что по предварительным данным жертв в результате атаки нет. Подробная информация уточняется.

По данным спасателей, попадание боеприпасов и обломков снарядов спровоцировали пожары в Николаеве.

Возник пожар автомобильного бокса и грузовых автомобилей на одном из предприятий города на площади 100 кв. м, его удалось ликвидировать.

https://www.youtube.com/watch?v=wcUs3euRz84

Также из-за вражеских обстрелов загорелось одноэтажное сооружение с производственными цехами площадью 100 кв. м. Пожарные спасли два цеха.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid02DnWzBQm74iTwzz3m5Sh3VfaY8dmEXkYzqgzUrRfGQymqLPcuqzfZZeigd5KmXvLrl

Войска РФ ежедневно наносят мощные удары по Николаеву. 15 июля российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере 10 ракет.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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