Николаев подвергся мощным обстрелам со стороны оккупантов: ранены девять человек — мэр

11 сентября, 08:05
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Россияне почти ежедневно обстреливают Николаев (Фото:Суспільне.Миколаїв)

Россияне почти ежедневно обстреливают Николаев (Фото:Суспільне.Миколаїв)

В ночь на воскресенье, 11 сентября, Николаев подвергся мощным обстрелам со стороны российских оккупантов, в результате чего ранены девять человек — четверо из них находятся в больнице.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице», — написал Сенкевич в телеграм.

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Он отметил также, что повреждены жилые дома.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Николаев Обстрел Николаевская область Александр Сенкевич ракетный обстрел

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