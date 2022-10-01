Из-под завалов дома в Николаеве достали тело молодой женщины 1 октября, 17:51 В результате ночного обстрела Николаева погиб один человек (Фото:Сенкевич Online / Telegram)

Спасатели обнаружили тело погибшей молодой женщины во время разбора завалов дома в Николаеве, который российские оккупанты обстреляли в ночь на субботу, 1 октября.



Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«В Николаеве, под завалами после ночного прилета обнаружили одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнование семье погибшей», — написала Замазеева в Telegram.

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Она добавила, что спасатели продолжают работу на месте обстрела.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ранее сообщал, что в результате ракетной атаки оккупантов на Николаев ранен младенец.



В ночь на субботу, 1 октября, оккупанты обстреляли Николаев, попав в жилой дом.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что российская ракета С-300 разрушила квартиры на пятом и четвертом этажах многоквартирного дома в центре Николаева.