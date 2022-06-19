РФ вчера выпустила по Николаеву семь ракет: разрушены объекты инфраструктуры, в области 16 раненых

19 июня, 13:22
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Последствия атаки на жилой район Николаева 17 июня (иллюстративное фото) (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия атаки на жилой район Николаева 17 июня (иллюстративное фото) (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в субботу, 18 июня, ударили по Николаеву семью ракетами. Масштабы разрушений уточняются, в области за сутки ранение получили 16 человек.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Две ракеты российская армия выпустила днем, попав в промышленную инфраструктуру. Еще пятью ударили вечером — атака была со стороны Херсонской области.

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По данным ОК Юг, одну ракету удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса. Две попали в промышленный объект, одна — в жилой дом, еще одна — в производственную инфраструктуру.

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Также 18 июня РФ обстреляла Галицыновскую общину, в результате чего погибли два человека. Произошло возгорание на территории частного сельскохозяйственного предприятия. После обстрелов поселка Заселье Первомайской общины тяжелое ранение получил еще один человек.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что ранения за минувшие сутки получили 16 жителей Николаевской области; детей среди них нет.

В этот день в Николаев с визитом приехал президент Владимир Зеленский. Также он посетил передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Николаев Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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