В Николаеве в результате российских обстрелов погиб еще один человек, трое ранены

21 июня, 20:05
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Обстрел Николаева, 21 июня (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

Обстрел Николаева, 21 июня (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

В результате российских обстрелов города Николаев 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Также в результате сегодняшних обстрелов в Николаеве повреждено имущество двух частных предприятий — здания и автомобили.

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Николаевская ОВА сообщала, что утром 21 июня в Николаеве раздавались взрывы.

Впоследствии ОК Юг написало, что оккупанты нанесли ракетный удар с воздуха и РСЗО с Херсонского направления по Николаеву и пригороду. Командование отметило, что противник продолжает разрушать портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные площади.

Российские оккупанты в субботу, 18 июня, ударили по Николаеву семью ракетами. Тогда за сутки ранение получили 16 человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

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