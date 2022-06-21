В Николаеве в результате российских обстрелов погиб еще один человек, трое ранены
Обстрел Николаева, 21 июня (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)
В результате российских обстрелов города Николаев 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Также в результате сегодняшних обстрелов в Николаеве повреждено имущество двух частных предприятий — здания и автомобили.
Николаевская ОВА сообщала, что утром 21 июня в Николаеве раздавались взрывы.
Впоследствии ОК Юг написало, что оккупанты нанесли ракетный удар с воздуха и РСЗО с Херсонского направления по Николаеву и пригороду. Командование отметило, что противник продолжает разрушать портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные площади.
Российские оккупанты в субботу, 18 июня, ударили по Николаеву семью ракетами. Тогда за сутки ранение получили 16 человек.
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