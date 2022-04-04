Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву

4 апреля, 08:37
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Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Утром 4 апреля российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«С самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные», — отметил он.

Видео дня

Сенкевич призвал не публиковать фото и видео с места ударов до того, как это сделают официальные источники.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/517117233307108
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Ракетные удары Александр Сенкевич Война России против Украины

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