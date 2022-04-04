Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву
Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)
Утром 4 апреля российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.
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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«С самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные», — отметил он.
Сенкевич призвал не публиковать фото и видео с места ударов до того, как это сделают официальные источники.
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