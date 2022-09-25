Российские оккупанты ночью обстреляли Николаев: повреждены жилые дома 25 сентября, 08:40 В результате ночного обстрела Николаева повреждены жилые дома (Фото:Сенкевич Online / Telegram)

В результате ночных обстрелов Николаева повреждены жилые дома, также есть попадание в водопроводные сети.

Об этом утром в воскресенье 25 сентября сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Подробнее о последствиях напишу вам позже», — говорится в сообщении мэра в Telegram.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.