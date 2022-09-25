Российские оккупанты ночью обстреляли Николаев: повреждены жилые дома

25 сентября, 08:40
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В результате ночного обстрела Николаева повреждены жилые дома (Фото:Сенкевич Online / Telegram)

В результате ночного обстрела Николаева повреждены жилые дома (Фото:Сенкевич Online / Telegram)

В результате ночных обстрелов Николаева повреждены жилые дома, также есть попадание в водопроводные сети.

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Об этом утром в воскресенье 25 сентября сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Подробнее о последствиях напишу вам позже», — говорится в сообщении мэра в Telegram.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Николаев Обстрел Александр Сенкевич Война России против Украины

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