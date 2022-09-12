С 200 дней полномасштабной войны Николаев не обстреливали только 29 — Ким 12 сентября, 05:21 Николаев (Фото:Рубрика)

С 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29. Последние шесть «тихих дней» были за последние две недели.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«С 200 дней нас не обстреливали всего 29. Последние 6 тихих дней были за эти две недели. За что искренне благодарим наших военных.» – сказал Ким.

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По его словам, несмотря на тяжелую ситуацию и постоянные обстрелы, область продолжает жить и работать.

«Несмотря на постоянные обстрелы, наша область продолжает жить, развиваться и создавать максимально возможные условия для граждан. В режиме нонстоп – 24/7 работают все службы и структуры. Все это результат совместного труда каждого и каждого, кто работает на своем месте», - отметил председатель ОВА.

Также Ким отметил, что на 200 дней войны приходится День рождения города Николаева.

«Поздравляю, родной Николаев, с праздником! Желаю нам скорейшей Победы над русскими оккупантами. Чтобы они быстрее все повысдыхали», - добавил он.

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