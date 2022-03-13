Под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах — глава ОГА Ким 13 марта, 00:29 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве по состоянию на 22:00 субботы, 12 марта.

«За прошлые сутки враг продолжает нести ущерб. Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости… Враг пытается перегруппироваться, пугает нас страшилками, что он будет нас захватывать. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед. Все тут, все хорошо», — сообщил он в видеообращении.

Ранее 12 марта Виталий Ким заявлял, что российские оккупанты из-за больших потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО.

По данным Генштаба ВСУ, россияне не оставляют попыток возобновить наступление и оцепить Николаев.

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