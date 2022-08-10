Обстрел оккупантами остановки в Николаеве: количество погибших возросло до восьми

10 августа, 21:57
Жертва обстрелов Россией Николаева 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Жертва обстрелов Россией Николаева 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Количество жертв российского обстрела Николаева 29 июля увеличилось до восьми — в понедельник в больнице умер раненый. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале в среду, 10 августа.

«В понедельник в больнице скончался мужчина 1964 года рождения. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью», — написал городской голова.

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29 июля российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. В результате погибли восемь человек, по меньшей мере 19 пострадали.

В среду, 10 августа, россияне обстреливали Николаев реактивными снарядами из РСЗО Смерч. Три человека были ранены, повреждены 34 частных дома, территория предприятия, склады и автобаза.

Ранее в Николаевском облсовете сообщили, что в николаевских больницах находятся 299 пострадавших в результате атак российских оккупантов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Обстрел Остановка Александр Сенкевич Военные преступления РФ Война России против Украины

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