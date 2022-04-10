В Николаеве раздался сильный взрыв, есть раненый — глава ОВА
Украинский военный возле Николаевского международного аэропорта, разрушенного в результате обстрелов российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о большом взрыве в Николаеве в воскресенье вечером, 11 апреля. Известно об одном раненом.
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По словам Кима, сейчас власти города уточняют: сработала ПВО или «долетело все-таки».
«На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва», — говорится в его сообщении в Telegram.
Глава Николаевской ОВА заявил, что пожар, который начался в результате взрыва, был ликвидирован.
Обновлено в 00:20. Ким заявил об отмене воздушной тревоги в городе.
«Проверили воздух — чисто, даже радиацию померили на всякий случай. Все в пределах нормы», — написал он.
Ранее ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев. В течение 9 апреля оккупанты осуществили семь ракетных ударов по Николаевской области.
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