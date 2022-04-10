В Николаеве раздался сильный взрыв, есть раненый — глава ОВА 10 апреля, 23:32 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле Николаевского международного аэропорта, разрушенного в результате обстрелов российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о большом взрыве в Николаеве в воскресенье вечером, 11 апреля. Известно об одном раненом.

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По словам Кима, сейчас власти города уточняют: сработала ПВО или «долетело все-таки».

«На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва», — говорится в его сообщении в Telegram.



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Глава Николаевской ОВА заявил, что пожар, который начался в результате взрыва, был ликвидирован.

Обновлено в 00:20. Ким заявил об отмене воздушной тревоги в городе.

«Проверили воздух — чисто, даже радиацию померили на всякий случай. Все в пределах нормы», — написал он.



Ранее ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев. В течение 9 апреля оккупанты осуществили семь ракетных ударов по Николаевской области.

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