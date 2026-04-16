Россия атаковала объекты энергетики на юге Украины, Николаев и Херсон были без света

В Николаеве и Херсоне нет света после массированной атаки БпЛА РФ на объекты энергетики 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России утром в четверг, 16 апреля, осуществили атаку дронами на энергетическую инфраструктуру южных областей Украины, в результате чего обесточены потребители в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщает Укрэнерго.

В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью. Потребителей в южных областях призвали экономно использовать электроэнергию.

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Обновлено в 14:45. Херсонская ГВА сообщила о постепенном восстановлении электроэнергии в Херсоне. Также о возвращении света написал в Telegram руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Николаевской областной военной администрации сообщили, что без света остались город Николаев и населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

Также без электроснабжения остался Херсон, сообщает городская военная администрация. В свою очередь руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил, что сегодня россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии. Горожан призвали не выходить на улицы.

Утром 16 апреля Воздушные силы ВСУ сообщают об ударных БпЛА врага с Черного моря в направлении Одессы, Николаева и других регионов.

За последние сутки Россия осуществила две волны комбинированных атак на Украину с использованием 659 БпЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА.