Два человека погибли в результате ракетных обстрелов Николаевской области — председатель ОВА Ким 2 октября, 10:19 Россияне обстреливают Николаев из ЗРК С-300 (Фото:Минобороны РФ)

В Николаевской области в результате ночных ракетных обстрелов со стороны российских войск погибли два человека. Еще семеро пострадали в результате атаки.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Так, в ночь на воскресенье, 2 октября, россияне обстреляли село Шевченково Николаевского района, в результате чего погибли два человека и частично разрушен жилой дом.

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Также около 03:45 ночи оккупанты обстреляли Николаев из ЗРК С-300. В частности, попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов — в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек

Кроме того, оккупанты ночью обстреляли окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Также раздавались взрывы в селе Калиновка Воскресенской общины. Подробная информация уточняется.

Ранее в воздушном командовании Юг сообщили, что ночью 2 октября враг атаковал Николаевскую область семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из которых были уничтожены подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг.