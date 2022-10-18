Оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300: под завалами нашли тело мужчины
Ночью Николаев атаковали ракетами С-300 (Фото:Handout via REUTERS)
В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, в результате удара есть попадание в двухэтажное здание. Под завалами нашли тело мужчины.
Ким добавил, что по состоянию на 6:20 в городе возобновлено электроснабжение.
Он также опубликовал видео того, как в результате ракетного удара был уничтожен цветочный рынок.
Ранее сообщалось. что в результате ударов оккупантов в Николаеве и части области пропало электроснабжение.