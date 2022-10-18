Оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300: под завалами нашли тело мужчины 18 октября, 08:00 Ночью Николаев атаковали ракетами С-300 (Фото:Handout via REUTERS)

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в результате удара есть попадание в двухэтажное здание. Под завалами нашли тело мужчины.

Ким добавил, что по состоянию на 6:20 в городе возобновлено электроснабжение.

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Он также опубликовал видео того, как в результате ракетного удара был уничтожен цветочный рынок.

Ранее сообщалось. что в результате ударов оккупантов в Николаеве и части области пропало электроснабжение.