Оккупанты атаковали Николаев: одну ракету сбила ПВО, вторая попала в предприятие

1 июля, 09:38
Николаев атаковали ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Николаев атаковали ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в пятницу, 1 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, одну ракету сбила ПВО.

Еще одна ракета попала в предприятие. Жертв в результате попадания ракеты нет.

Видео дня

Ночью РФ нанесла удар по Одесской области: три ракеты попали в многоэтажку и базы отдыха, погибли 19 человек.

https://www.youtube.com/embed/uRr8h9PqqrY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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