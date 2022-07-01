Оккупанты атаковали Николаев: одну ракету сбила ПВО, вторая попала в предприятие 1 июля, 09:38 Николаев атаковали ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в пятницу, 1 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, одну ракету сбила ПВО.

Еще одна ракета попала в предприятие. Жертв в результате попадания ракеты нет.

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