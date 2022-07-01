Оккупанты атаковали Николаев: одну ракету сбила ПВО, вторая попала в предприятие
Николаев атаковали ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в пятницу, 1 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Николаев.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
По его словам, одну ракету сбила ПВО.
Еще одна ракета попала в предприятие. Жертв в результате попадания ракеты нет.
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