Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Николаеве баллистической ракетой — Ким 10 июля, 08:11 Последствия российской атаки по Николаеву за 27 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву в ночь на понедельник, 10 июля.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне атаковали город баллистической ракетой около 01:00, нанеся удар по объекту инфраструктуры. Предположительно, применили Искандер-М.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что район, который попал под обстрел, осматривают. Повреждений в жилых домах пока не обнаружили. О пострадавших не сообщается.