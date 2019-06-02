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Никогда не чувствовал себя «на чемоданах». Матиос — об отставке с поста военного прокурора

Сегодня, 10:01
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Никогда не чувствовал себя «на чемоданах». Матиос — об отставке с поста военного прокурора - фото

НВ

Анатолий Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не намерен уходить в отставку с поста военного прокурора.

Об этом Матиос заявил в интервью телеканалу 112 Украина.

«Первое, никогда не чувствовал себя „на чемоданах“, потому что, первое, нет причины, второе, нет тренда, третье, военный устав, предусматривающий чемоданы, — это бегство или дезертирство», — отметил Матиос.

Прокурор также отметил, что имеет до октября 2019 года военный контракт.

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«Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть, и, будучи сознательным украинцем, придется продлить контракт и служить дальше. А наличие военного контракта обязывает меня быть там, где есть, где назначено. Чемоданов нет. Я, наверное, буду самым крайним из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность в жертву настоящему или в жертву врагу», — отметил Матиос.

Теги:   Главная военная прокуратура Украины Анатолий Матиос

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