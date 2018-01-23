Никитка, Ватников и АТО. В Северодонецке презентовали детский комикс про войну на Донбассе

В понедельник, 22 января, в Северодонецке прошла презентация детского комикса Приключения Никитки, в котором рассказывается о событиях в зоне АТО.

Героями комикса стали мальчик Никита, украинские военные, щенок Рекс и командир боевиков Ватников. В основе сюжета лежит история мальчика, который живет в прифронтовом селе.

Всего было напечатано шесть тысяч экземпляров, передает Радио Свобода.

Одним из инициаторов создания комикса стал руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Идея родилась у нас в прошлом году, учитывая, что наше маленькое поколение не всегда понимает, что происходит. А ведь идет война. Много у нас ребят в военной форме. Много военной техники. И мы решили попробовать такую форму. Рассказать о жизни тех ребят, которые живут у нас в Крымском, в Станице Луганской. В том же Попаснянском районе", - заявил Гарбуз.