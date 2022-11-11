«Мы не холодильник». Никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет — Данилов 11 ноября, 21:16 Алексей Данилов (Фото:прессслужба президента Украины)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг возможность замораживания войны после освобождения Херсона.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что задача президента – освобождение всех украинских территорий.



По словам Данилова, крайние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению.



Секретарь СНБО также подтвердил информацию о заминировании территорий на правом берегу Днепра.

"Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно", - подчеркнул Данилов.

По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.



Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.



11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.