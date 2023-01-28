У Украины нет «никаких предостережений» относительно ударов по военным целям на территории России — Данилов 28 января, 08:45 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для украинских сил нет никаких предостережений относительно нанесения ударов по военным целям на территории России.



Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

На вопрос, может ли Украина получить разрешение для использования уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ, Данилов ответил, что если ВСУ «будут работать, то только по военным объектам, непосредственно имеющим отношение к происходящим на фронте процессам».

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«То, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы — не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы», — подчеркнул секретарь СНБО.

5 декабря 2022 года неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В тот же день на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате этого погибли более троих россиян.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал взрывы 26 декабря «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что в связи с инцидентами Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию. Свою причастность к взрывам украинская сторона прямо не комментирует.