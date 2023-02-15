«Это крайне важно». Нидерланды предоставят Украине боеприпасы для танков 15 февраля, 21:53 Leopard 2A7 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Нидерланды передадут Украине боеприпасы для боевых танков немецкого производства Leopard 2. Амстердам предоставит 20 тысяч снарядов.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает De Telegraaf.

Она подчеркнула, что боеприпасы к танкам играют важную роль в военной помощи Украине.

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«Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части», — заявила она.

В рамках танковой коалиции Нидерланды — единственная страна, не имеющая танков — предложила помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

«Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине», — заявила Оллонгрен.

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При этом министр не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину.

«Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться на Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет», — сказала она.

Один танк содержит 42 выстрела. Поэтому этого запаса может хватить на более 470 комплектов.