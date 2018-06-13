13 июня 2018, среда

Футболист атакует самолет. Нидерланды напечатали марку с рисунком украинского художника о ЧМ-2018 в России

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Футболист мячом сбивает самолет - такую ​​марку напечатали в Нидерландах
фото: Ihor Khodak

Футболист мячом сбивает самолет - такую ​​марку напечатали в Нидерландах

Нидерланды сделали почтовую марку с рисунком львовянина Андрея Ермоленко, где в художественной форме рассказывается об агрессивной политике Кремля и организованном им Чемпионат мира по футболу-2018.

На марке в частности изображен футболист на красном фоне, который мячом сбивает самолет.

Об этом друзья художника сообщают на его странице в Facebook.

Ермоленко недавно показал серию плакатов, посвященных ЧМ-2018, который проводится в России. Работы получили огласку, о них написало много изданий. Художника даже забанил Facebook, однако благодаря обращению его сторонников к администрации соцсеть разблокировала его страницу.

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