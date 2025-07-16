РФ ночью атаковала Украину ударными БПЛА: в Харькове, Кривом Роге и Виннице раздавались взрывы, в Киеве работала ПВО

Силы обороны Украины сбивают российский шахед над Киевом, 24 апреля 2025 год (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Вечером вторника, 15 июля, армия РФ начала очередную атаку ударными БПЛА на Украину. В Киеве и ряде областей звучала тревога. Взрывы раздавались в Харькове, Кривом Роге и Виннице.

06:42. В Виннице в результате российской атаки зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

«В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры города Винница. В настоящее время спасатели работают над локализацией пожара», — сообщила первый заместитель председателя Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

Реклама

05:18. В Сумах раздался взрыв — Суспільне.

04:29. Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.

03:53. В Кривом Роге в результате российского удара ранения получил 17-летний парень — Вилкул.

«К сожалению, пострадал парень 17 лет — ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь», — отметил он.

По словам председателя Совета обороны города, россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 БПЛА.

«Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу — без потерь, персонал находился в хранилищах», — написал он.

В городе в результате атак вспыхнуло несколько пожаров.

«Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень скоро не будет», — добавил Вилкул.

02:14. ВС о движении шахедов:

БПЛА в Черкасской области — курсом на Шполу, Умань, Жашков, Звенигородку;

БПЛА в Полтавской области мимо Глобиного курсом на Черкасскую область;

БПЛА і Кировоградской области мимо Ровно, Смолино курсом на Виницкую/Черкасскую области;

БПЛА в Винницкой области — курсом на Теплик, Чечельник, Казатин;

БПЛА из Ровенской области на Волынь.

01:30. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в Черкасской области — курсом на Умань, Черкассы, Смелу, Канев, Жашков;

БПЛА в Полтавской области, в районе Липовой Долины, Гадяча, Семеновки и Лубнов;

БПЛА в Кировоградской области, мимо Петрова на Кропивницкий. Также БПЛА в районе Новоукраинки;

БПЛА в Одесской области — курсом на Вилково, Измаил, Болград;

БПЛА на границе Житомирской и Ровенской областей.

Карта воздушных тревог в Украине на 01:33 16 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:56. В Кривом Роге в результате атаки РФ фиксируются масштабные отключения света.

«Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах», — добавил он.

00:32. Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло до трех — ОВА.

00:28. Кривой Рог под массированной атакой шахедов — председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

«Уже более 10 „приходов“ и более 10 шахедов еще в воздухе. Пожар», — отметил он.

23:57. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:57 15 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:54. В Харькове в результате атаки РФ зафиксировано попадание в гражданское предприятие в Киевском районе города. На месте удара вспыхнул пожар — глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Только в течение 20 минут раздалось по меньшей мере 17 взрывов в городе. Большинство ударов — по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа Герань-2», — отметил он.

По словам Синегубова, в результате удара пострадали два человека.

23:51. В Киеве работает ПВО — начальник КМВА Тимур Ткаченко.

23:27. По предварительной информации, россияне атаковали гражданское предприятие в Харькове — мэр города Игорь Терехов.

На месте попаданий пожар.

23:21. Россияне ударили по Кривому Рогу ракетой, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя — еще шахэды на подходе к городу», — отметил он.

23:15. Уже семь взрывов прогремело в Харькове — мэр.

23:11. В Харькове прогремел взрыв. Город атакуют БПЛА — мэр.

23:10. Взрыв прогремел в Кривом Роге — СМИ.

Воздушная тревога сейчас объявлена в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.