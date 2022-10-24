Путин отдал приказ «ни шагу назад» из Херсона, он может стать городом-заложником — Жданов

24 октября, 18:14
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Женщина и ребенок, вывезенные оккупационными войсками из Херсонской области в Джанкой (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Женщина и ребенок, вывезенные оккупационными войсками из Херсонской области в Джанкой (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт Олег Жданов заявил Радио НВ, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ "ни шагу назад" из Херсона.

«Это неофициальная информация, но, я думаю, ей можно доверять: Путин отдал приказ „ни шагу назад“. Дело в том, что для них сдать плацдарм на правом берегу — это катастрофа», — сказал Жданов Радио НВ.

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Он добавил, что не сказал бы, что из Херсона выводят элитные российские части.

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«Они могут выводить некоторые подразделения для усиления других направлений. Но сегодня они увеличили численность группировки на правом берегу. И таким образом они выводят свои спецслужбы, представителей ФСБ, Росгвардии, коллаборантов», — сказал военный эксперт.

Жданов также выразил мнение, что «Херсон может стать городом-заложником в плане сдерживания наступления Вооруженных Сил Украины».

«[Командующий войсками РФ в Украине Сергей] Суровикин же, по прозвищу Мясник, может начать ковровые бомбардировки или мощные артиллерийские обстрелы Херсона, выставляя ультиматумы, чтобы мы прекратили наступление. Поверьте: они просто так не уйдут с правого берега, пока мы их оттуда не выбьем силой», — объяснил он.

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Военный эксперт также отметил, что российские войска готовятся к мощному оборонительному бою для защиты плацдарма на правом берегу, так как защитники Украины могут медленно и осторожно усилить свои действия.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина вернет контроль над Херсоном до конца года.

В Офисе президента сообщали, что ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины Олег Жданов

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