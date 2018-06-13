Ни рыбы, ни сети. Почему Украине необходимо пересмотреть "морское" соглашение с Россией

После аннексии Крыма Украина потеряла 90% своих рыболовных ресурсов. Большинство ресурсов, хозяйств и судов остались на оккупированной территории. Как так произошло - в сюжете Радио НВ.
Квоты на вылов рыбы
Заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко сообщил, что вылов рыбы в Черном море составлял около 50 тыс. тонн в год. Сейчас неизвестно, сколько Россия вылавливает рыбы в акватории, но до конфликта две страны законодательно зафиксировали квоты вылова, подчеркнул Кравченко.
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Как рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, кроме аннексии россияне также начали вмешиваться в работу украинских рыбаков в Азовском море.
Вылов рыбы в Черном море составлял около 50 тыс. тонн в год
За последний год оккупационные войска задержали несколько рыболовецких судов. По мнению Бабина, соглашения между Украиной и Россией от 1993 года могут стать преградой в видвиненни российской стороне убытков из-за аннексии Крыма.
"Очень трудно сегодня обсуждать. Россия скажет, что у них есть соглашение об Азовском море, ежегодно встречаемся на этих комиссиях по распределению квот по вылову рыбы в Азовском море. Они скажут, где отражено в этих протоколах, что вы поднимали проблему этих убытков", - отметил представитель президента.
Украина может выращивать рыбу в пресной воде
Для компенсации утраченных рыбных ресурсов, Украина должна начать развивать ее искусственное выращивание, заявил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. В стране существуют специалисты, технологии и инвесторы, которые готовы заниматься этим вопросом. Но на законодательном уровне существуют преграды, добавил Чистяков.
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"У нас 73 тыс. рек, 40 тыс. озер, 400 тыс. прудов, 1100 водохранилищ, и это огромное количество пресной воды. 50% этих вод можно использовать в рыборазведении. Еще два моря. Можно спокойно развивать морскую культуру. В Китае примерно то же количество пресных водоемов, возможно, немного больше. В прошлом году они вырастили 46 млн тонн рыбы", - сказал Чистяков.
Заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко также добавил, что в Азовском море субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тыс. тонн рыбы в этом году. Там зафиксировано почти 90 предприятий, которые имеют соответствующие лицензии и платят налоги.
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