Не получили ни одной мины. Минобороны заключило контракт на 1,4 млрд грн с малоизвестной фирмой — УП 21 июля, 16:14 Украинский военный в Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Министерство обороны заключило контракт с фирмой Львовский Арсенал на поставку крупной партии мин на сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Их обещали начать поставлять в декабре 2022 года, но ни одной мины так и не было поставлено.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Отмечается, что контракт на поставку крайне необходимых минометных выстрелов 120 мм и 82 мм был заключен в день освобождения Вооруженными Силами Украины Херсона и кровопролитных боев под Бахмутом 11 ноября 2022 года.

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Соглашение на сумму почти 1 миллиард 400 миллионов гривен или почти 38 миллионов долларов со стороны МО подписал и.о. директора департамента военно-технической политики Александр Лиев.

По данным собеседника УП в силовых кругах, Львовский арсенал сообщил, что имеет экспортную лицензию в одной из стран Европейского Союза. Кроме того, компания была внесена Кабмином в официальный перечень специмпортеров оружия.

Через несколько дней после подписания договора министр обороны Алексей Резников дает добро на осуществление предоплаты в размере почти 100% от суммы контракта.

В декабре 2022 года, когда была сорвана первая поставка вооружения, оказалось, что страна, в которой Львовский арсенал имел экспортную лицензию, мин не было, поскольку они находились на складах в третьей стране.

Отмечается, что ни у Львовского Арсенала, ни у его контрагента не было экспортных лицензий у этой третьей страны до того, как они взяли деньги у Минобороны на обещанные мины.

По данным источника УП, в Украине можно получить деньги по контракту только при условии наличия экспортной лицензии.

УП сообщает, что судя по ценам на поставки, то, что МО позволило перечислить деньги фирме без лицензии связано с коррупционной составляющей.

По данным участников рынка, летом 2022 года украинские компании контрактовали мины калибром 82 мм и 120 мм по цене на 40−50% ниже, чем в контракте Львовского арсенала. Причем указанные цены касались новых мин первой категории, в то время как в контракте Львовского Арсенала были предложены мины, выпущенные в 2021 году со складов.

Подписант соглашения Александр Лиев объяснил, что фирма на самом деле предоставила экспортные лицензии из страны поставщика, и только тогда МО перечислило средства.

По его словам, проконтролировать получение экспортных документов из страны производителя является трудной задачей, поскольку чаще всего поставки организуются через посредников.

Сообщается, что Львовский Арсенал до осени 2022 года не фигурировал среди крупных поставщиков вооружений, а единственный раз, когда компания появлялась в публичном пространстве был тогда, когда она сорвала контракт с главным производителем стрелкового оружия для МВД, после чего несколько лет судилась за 5 миллионов гривен.

Юрий Збитнев, основатель Львовского арсенала, стал одним из самых молодых депутатов Верховной Рады УССР еще в 1990-м году. Он участвовал в создании СДПУ (о), а в 2009-м он вместе с бывшим начальником Главного управления разведки и охранником Виктора Ющенко генералом Александром Скипальским требовали от Виктора Ющенко перенести президентские выборы, поскольку тогдашние кандидаты Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, по их мнению, угрожали движению Украины в ЕС.

После этого они хотели объявить чрезвычайное положение и «революционный комитет».

Он был женат на депутатеКиевсовета от партии Виталия Кличко УДАР Рени Назаровой, которая сейчас работает в Офисе президента Владимира Зеленского. Однако супруги уже несколько лет как развелись.

В УП отмечают, что согласно обстоятельствам, при которых двое развелись, вряд ли Збитнев мог бы рассчитывать на протекцию Назаровой в ОП.

Собеседники УП в Кабмине не смогли объяснить, как малоизвестный Львовский Арсенал так быстро осенью 2022 года получил статус специмпортера.

Как Збитнев, так и его бывшая жена Назарова не ответили на запрос о комментарии.

Сообщается, что после просрочки первых плановых поставок, Минобороны начало давить на фирму письмами и требованиями оплатить неустойку.

В марте МО подало иск на сумму 1,53 миллиарда гривен в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с Львовского арсенала внесенную предоплату и пеню.

В мае Минобороны попросило суд арестовать счета и другие активы компании, однако получило отказ, поскольку не было доказательств того, что арест необходим, а конкретные активы не были указаны.

Собеседники УП в военном ведомстве утверждают, что позже МО таки добилось ареста денег на счетах Львовского Арсенала, но решение в судебном реестре пока не опубликовано.

По данным УП, фирма перевела своему европейскому контрагенту лишь часть денег. Почти миллиард гривен до сих пор остается в Украине и заблокирован на счетах. Это дает инструменты, чтобы эти средства не были потеряны окончательно, как в десятках других скандальных контрактов.

Львовский арсенал недавно сообщил, что наконец-то получил экспортные лицензии и начнет поставки по своему контракту.

«Остается непонятным, как именно будут снимать арест со счетов и давать добро на вывод денег. Ведь доверия к фирме осталось немного. Именно по ее вине МОУ минимум на 7 месяцев потеряло деньги, а солдаты все это время не получают дефицитное вооружение», — говорится в статье.