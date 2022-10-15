Ни одно действие России в войне не стало неожиданностью — Буданов 15 октября, 16:21 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что с начала войны армия России не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью. Все действия оккупантов были предсказуемыми.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает ГУР в Telegram.



Также руководитель военной разведки отметил, что украинские военные являются одними из лучших специалистов в мире, поскольку имеют уникальный опыт.



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«После этой войны однозначно многие военные науки, тактика ведения боя, стратегия будут изменены — исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших специалистов в мире», - подчеркнул Буданов.



Он объяснил это тем, что это первая после Второй мировой полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все имеющиеся типы вооружения — от крылатых ракет воздушного базирования до крылатых ракет с подлодок.

«Как бы то ни было, мы имеем дело с достаточно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе», — подытожил начальник ГУР.

