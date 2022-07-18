Ни один россиянин пока не получал украинскую визу — Госпогранслужба 18 июля, 12:25 Ни один гражданин РФ еще не получал украинскую визу (Фото:Госпогранслужба)

По информации Госпогранслужбы Украины, ни один гражданин Российской Федерации пока не получил украинскую визу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

«В первую неделю (действия визового режима с РФ — ред.) вообще не было заявлений на получение визы. Как сообщал МИД на прошлой неделе, в течение второй недели действия визового режима только около 10 граждан РФ подали документы. Все проходят проверку обязательно», — отметил он.

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По словам Демченко, большинство заявок касаются краткосрочных виз, только четыре — долгосрочных.

Проверка кандидатов на получение визы длится от 10 дней, однако проверке граждан России уделяют больше внимания, «поскольку они — граждане страны-агрессора, проверка будет продолжаться дольше», добавил Демченко.

С 1 июля граждане Российской Федерации не могут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.



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