Зеленский: Ни дроны, ни ракеты России не помогут. Террористы боятся и проигрывают 1 января, 20:09 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Реагируя на российскую атаку дронами в новогоднюю ночь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни они, ни ракеты оккупантам не помогут и РФ проиграет.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении в воскресенье, 1 января.

Зеленский поблагодарил украинских защитников за уничтожение десятков Шахедов и заявил, что на днях было «видно максимально», как украинцы ментально отошли от того, в чем «варится» Россия. Он подчеркнул: оккупанты больше не заберут у Украины ни одного года.

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«Российские террористы как были жалкими, такими и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января показали себя очень хорошо[…] Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни — это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом», — заявил президент.

После массированного ракетного обстрела Украины 31 декабря в новогоднюю ночь, 1 января, россияне атаковали страну дронами. Всего над Киевской областью и столицей силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.