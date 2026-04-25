Россия атаковала баллистикой и шахедами Черниговскую область, в Нежине двое погибших

Последствия российского удара по Черниговской области, 25 апреля 2026 года (Фото: Нацполиция)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 25 апреля, нанесли комбинированный удар по Черниговской области, в результате чего погибли два человека, пострадали — семь, сообщает руководитель ОВА Вячеслав Чаус.

Под ударом оказался Нежин, который оккупанты атаковали баллистической ракетой и шахедами. Погибли мужчины 30 и 60 лет, пострадали два человека.

Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области

В Городнянской громаде, по данным ОВА, в результате атаки БпЛА повреждены десятки частных домов, пять человек пострадали. Также попадания в жилые дома фиксируют в Сновской громаде.

Реклама

Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области

Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области

В Семеновке дроны атаковали больницу, медучреждение получило повреждения, добавил Чаус.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Всего ночью Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 666 воздушными целями — 47 ракетами и 619 дронами. ПВО обезвредила 580 дронов и 30 ракет, в частности сбить ни одной из 12 баллистических Искандеров не удалось.

Основным направлением удара был город Днепр. Сообщалось о попадании в 4-этажку и предприятие. Трое погибших, среди 21 раненого — 9-летний мальчик.

В Харькове также есть попадания в многоквартирный и частный дома, пострадал мужчина и 1,5-летний ребенок. Также последствия удара РФ фиксируют в Белой Церкви Киевской области, в Черкасской и Одесской областях.