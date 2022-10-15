Оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Краснодарский край РФ — мэр

15 октября, 16:44
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Город Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Город Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

В субботу, 15 октября, оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Российскую Федерацию, называя это отправкой «на отдых» в Краснодарский край.

Об этом сообщил городской глава города Дмитрий Орлов в Telegram.

«Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей в РФ», — говорится в публикации.

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Мэр отметил, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. А последующие интенсивные бои просто заблокируют все пути назад.

«И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста», — добавил Орлов.

https://www.youtube.com/embed/A5ZoJD8n-eg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Краснодарский край Энергодар Дети Война России против Украины

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