Скутеры и гидрокостюмы. Пограничники в Одесской области задержали организатора «подводного» канала побега мужчин через Дунай

По словам правоохранителей, организатор канала предлагал клиентам гидрокостюм, подводный скутер и сопровождение к реке Дунай (Фото: t.me/DPSUkr)

Украинские пограничники ликвидировали «подводный» канал , с помощью которого нарушителей переправляли через реку Дунай.

Об этом 15 октября заявили представители Государственной пограничной службы Украины.

По их словам, в Измаиле местный житель наладил процесс незаконного «выплытия» граждан за границу. Он предлагал им гидрокостюм, подводный скутер и сопровождение к реке Дунай.

«Чтобы обойти блокпосты, изобретатель устроил тайник из картонных коробок в багажнике своего авто. Стоимость такого „путешествия“ — $8550, из которых $1550 он отправил сообщнику», — заявили в ГПСУ.

Организатора схемы правоохранители задержали во время получения денег и сообщили о подозрении. Его сообщника разыскивают, подытожили пограничники.

Фото: t.me/DPSUkr

8 августа ГПСУ сообщала, что неподалеку от Молдовы пограничники задержали 48-летнего жителя Хмельницкой области, который хотел пересечь границу на параплане — без навигации и документов.

27 августа пограничники вблизи украинско-румынской границы обнаружили останки двух людей. Один скелет нашли поврежденным и неполным во время патрулирования участка границы, рядом с ним были остатки одежды, документы, камуфляжный рюкзак и сумка. Второе тело нашли в горах, при нем не обнаружили никаких документов.

Позже в Госбюро расследований сообщили, что 3 сентября при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы в Одесской области погиб 23-летний военнообязанный мужчина.

Как рассказали в ведомстве, 1 сентября около 18:00 пограничный наряд заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и направлялись в сторону Молдовы.

На требование правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Позже на месте было найдено тело одного мужчины с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью, а другого задержали.

8 сентября в Молдове правоохранители задержали руководителя одного из секторов Пограничной полиции, который сначала забрал все деньги у двух украинцев, которые незаконно пересекли границу, а затем отослал их обратно в Украину.