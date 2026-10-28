Разрушенное здание в оккупированных Олешках на видео с дрона, сентябрь 2026 года (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)

Россия разрешит избранным американским журналистам телеканалов Newsmax и Fox News посетить оккупированные Олешки в Херсонской области в сопровождении российских военных , однако такая поездка может стать инструментом кремлевской пропаганды.

Об этом в среду, 28 октября, пишет Зарина Забриски в The Atlantic — единственная иностранная журналистка, которая постоянно работает в Херсоне с 2023 года, а с февраля расследует гуманитарную катастрофу в Олешках.

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На фоне гуманитарного перемирия, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, независимых журналистов в город не допускают, а отобранным СМИ покажут лишь контролируемую Россией картину событий.

Издание подчеркивает, что российские военные терроризируют людей, охотятся на них с помощью дронов и лишают их надежного доступа к еде, воде и медикаментам.

Издание The Atlantic отмечает, что в Олешках организуют пропагандистскую экскурсию для представителей СМИ, которых будут сопровождать российские военные: «То, что журналисты узнают о жизни города, почти наверняка не будет правдой».

«Олешки — это искусственно созданный ад посреди цивилизованного мира», — написала автору статьи женщина по имени Людмила. Она попросила называть её только по имени, опасаясь за безопасность близких, оставшихся в зоне оккупации.

Когда в феврале 2022 года российские войска вошли в Олешки, Людмила и её муж Андрей решили остаться. Они хотели сохранить семейный дом на берегу Днепра и надеялись, что оккупация скоро закончится. Через несколько дней российские солдаты отравили их собаку породы алабай, а также всех остальных крупных собак в Олешках. Они убили соседа Людмилы, жившего по соседству, и изнасиловали его жену. Местный мясник исчез — никто не знал, убили ли его тоже. Некоторых соседей задерживали и избивали. Вооружённые солдаты в масках трижды обыскивали дом Людмилы, забрали украинские паспорта супругов, оставив их без каких-либо документов.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года город оказался под водой. Супруги остались без воды, а впоследствии из-за пожара лишились и дома. Они переселились в заброшенный дом, где их новая собака погибла от российских гранат. Когда Андрей тяжело заболел, Людмила отвезла его в больницу на тачке, поскольку скорая помощь уже не приезжала. Там не было лекарств и топлива для генератора, а провести операцию врачи не могли. Андрей умер в 2025 году.

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Впоследствии российские дроны начали атаковать мирных жителей. Зимой люди страдали от холода, некоторые замерзли насмерть. Людмила искала еду в заброшенных домах и часами ждала поставки продуктов, пока над городом кружили беспилотники. После смерти свекрови женщина смогла забрать её тело из морга только через месяц.

Весной 2026 года Людмиле удалось сбежать из Олешок. По её словам, те, кто остался в городе, уже почти не могут добывать еду и необходимые вещи. «Внизу — мины, наверху — дроны. Смерть повсюду: под ногами и над головой», — написала она.

Издание The Atlantic со ссылкой на источники пишет, что помимо телеканала Newsmax, получившего «эксклюзивный телевизионный доступ», телеканалу Fox News также разрешат работать на месте. Украинским и независимым международным журналистам в доступе отказали.

Издание подчеркивает, что люди, зависимые от российских оккупационных властей в вопросах продовольствия, медицинской помощи и разрешения на выезд, не смогут свободно высказываться в присутствии российских военных. И даже если они попытаются, их показания будут проходить через фильтр переводчиков, предоставленных Кремлем для сопровождения западных журналистов.

Жители Олешек, вероятно, будут выглядеть искренне благодарными российским оккупантам еще и по другой причине, пишет журналистка. После месяцев жизни без самого необходимого люди воспринимают даже элементарную помощь как проявление щедрости.

Внезапно предложив еду и эвакуацию, российская сторона будут пытаться выставить себя спасителями, а не виновниками страданий, используя психологическую зависимость людей для манипулирования украинским гражданским населением и международным общественным мнением.

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Издание The Atlantic отмечает, что Украина соглашается на условия этой эвакуации, чтобы спасти жизни, и в связи с этим также воздержится от публичных комментариев относительно оперативных деталей.

«Разрешив работать только Newsmax и другим СМИ, идеологически близким к своей позиции, Россия дала понять, что намерена использовать эту возможность, чтобы контролировать то, как Олешки предстанут перед миром. … Если, конечно, Newsmax на это согласится», — говорится в статье.

Эвакуация из Олешков — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть сорняки, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

Утром того же дня глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что перемирие продлится до 22:59 1 ноября.

Впоследствии Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

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28 октября Лубинец заявил, что за первые 30 часов режима тиши не было зафиксировано ни одного инцидента.