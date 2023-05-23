Руины вместо города. NYT показало уничтоженный россиянами Бахмут — видео 23 мая, 02:44 Российская армия уничтожила Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS)

Американское издание New York Times показало видео с дрона, который продемонстрировал последствия российской атаки на Бахмут Донецкой области.

Издание показало разрушенные дома, уничтоженные парки и улицы города. На видео также можно увидеть нескольких гражданских, которые еще остались в Бахмуте.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Видео дня

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.