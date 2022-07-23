Будут освещать войну. Американская газета The New York Times создает бюро в Киеве

23 июля, 17:09
Издание The New York Times открывает бюро в Киеве (Фото:aemcreative/flickr)

Издание The New York Times открывает бюро в Киеве (Фото:aemcreative/flickr)

Американское издание The New York Times открывает бюро в Киеве, чтобы освещать войну России против Украины. Его возглавит журналист Эндрю Крамер, ранее работавший в московском бюро.

Об этом говорится на сайте газеты.

«Мы создали бюро в Киеве, чтобы продолжать освещать войну, которая перевернула жизнь миллионов украинцев, а ее эхо раздалось далеко за пределами страны. Конфликт поставил людей по всему миру под угрозу голодной смерти, разрушил альянсы, подорвал усилия по переходу на чистую энергию и бросил вызов и без того хрупкому мировому порядку, основанному на правилах», — заявили в NYT.

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Представляя руководителя киевского бюро Эндрю Крамера, издание назвало его «лучшим кандидатом» на этот пост от The Times. До прихода в NYT журналист работал в Associated Press, The Washington Post, а также в качестве внештатного репортера в San Francisco Chronicle и The Ukiah Daily Journal в Калифорнии.

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Крамер начал карьеру в NYT в 2005 году. Он был корреспондентом Business Day, а затем — международного отдела. На протяжении нескольких лет был основным репортером, освещавшим события в Украине из бюро в Москве. Когда в 2014 году на Донбассе началась война, Крамер был военным корреспондентом на востоке Украины.

В течение полномасштабной войны России против Украины The New York Times опубликовала ряд материалов, в том числе и доказательства (видео и свидетельства людей) о казни местных жителей Бучи Киевской области, захваченной российскими оккупантами. Также издание обнародовало редакционный материал — Война в Украине усложняется, и Америка не готова  в котором допустило, что Украина будет вынуждена уступить территории России. Его резко раскритиковали в Киеве — в Офисе президента в очередной раз подчеркнули, что на уступки не пойдут.

11 мая стало известно, что бюро в Киеве создала влиятельная американская газета Washington Post, его возглавила Изабель Хуршудян.

Редактор: Катерина Денисова

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