22−23 октября в Киеве состоялся New Food Summit 2025 — главное событие года для лидеров агрифуд-рынка, собравшее более 400 участников: производителей, инвесторов, ритейлеров, технологические компании и стартапы. Саммит поддержали Enzym Group, МХП, Mastercard, ПриватБанк, Kernel и другие стратегические партнеры.

В течение двух дней участники говорили о том, как украинские компании могут расти несмотря на вызовы войны и какие глобальные тренды открывают новые возможности в мире и в Украине.

Среди ключевых тем — маржа под давлением и новые стратегии роста; соответствие стандартам ЕС как входной билет на экспортные рынки; переход в цепи добавленной стоимости через переработку; доступ к капиталу и условия финансирования агрифуд-проектов; глобальные и локальные тренды на рынке еды; поведение потребителя 2025 и перспективные категории (frozen, zero-proof, healthy food); операционная эффективность и D2C-коммуникации; практические кейсы применения AI; инновации и стартапы; а также отдельный онлайн-трек экспортных стратегий — от route-to-market и выставок до дизайна упаковки и продаж через маркетплейсы.

Своим опытом с участниками саммита делились владельцы и топ-менеджеры ведущих агрифуд-компаний, в частности: МХП, «Молочний Альянс», Kernel, Carlsberg Ukraine, Сільпо, Enzym Group, «Терра», AB InBev Efes Ukraine, «Глобино», Deloitte Ukraine, «Органік Мілк», Kormotech, EFI Group, Horizon Capital, Bakery Food Investment, goodwine, «Нові Продукти», KOLO, Bolt, Alibaba, VARUS, HD-group и многие другие.

Особое внимание в этом году получил стартап-питчинг украинских agrifood-tech команд, победителем которого стал Chornozem с технологией выявления загрязнения почв тяжелыми металлами после боевых действий. Стартапы презентовали свое решение перед жюри и гостями саммита, приняли участие в стартап-аллее и на протяжении всего события общались с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами.

Также в рамках саммита состоялся конкурс «Прорывной продукт года», цель которого — поддержать инновационные продукты и стимулировать развитие нью фуда в Украине. В NEW FOOD BAR было представлено 36 продуктов-претендентов, которые дегустировали как члены жюри, так и участники саммита. По итогам оценивания жюри отметило самые интересные инновации: Flakes — дрожжевые хлопья-суперфуд с высоким содержанием белка и витаминов группы B; Elekta — первый украинский электролитный напиток в формате саше; сублимированное мороженое от «Панфрут Украина», сохраняющее полноценный вкус без необходимости в замораживании, и овощные снеки NAMMI, изготовленные методом сублимации на кокосовом масле.

В EXPO-зоне участники знакомились с инновационными решениями для агро- и фуд-отраслей и вели переговоры с потенциальными партнерами. По отзывам участников, New Food Summit — это всегда качественный нетворкинг и реальные возможности для развития бизнеса, поиска партнеров и выгодного сотрудничества. Уже третий год подряд саммит собирает практически весь рынок в одном месте, позволяет пообщаться с ключевыми игроками и быстро решить рабочие вопросы, экономя время. Неформальную часть нетворкинга поддерживал игристый партнер — винный бренд Mer de Glace.

Фото: New Food Summit

New Food Summit 2025 показал: украинский агрифуд переходит от выживания к управляемому росту. Ключ к новой марже — продуктовые инновации, создание добавленной ценности в каждом звене, выход на новые глобальные рынки и повышение эффективности.