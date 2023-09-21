Незаконный приказ. Когда можно не выполнять приказ командира и что делать вместо обжалования 21 сентября, 16:39 Незаконный и явно преступный приказ: когда можно не выполнять, что делать, какая ответственность (Фото:АрміяInform)

В Украине предусмотрено жестокое наказание в отношении военных, которые не выполняют приказ коменлира. Однако, существуют случаи, когда приказ можно не выполнять, и для этого не надо сразу отказываться. Юристы объяснили действия военнослужащего в случае получения незаконного приказа командира.

В Уголовном Кодексе Украины предусмотрено понятие «неповиновение» и «невыполнение приказа» военным. За подобные преступления предусматривается жестокое наказание. Однако, существуют случаи, когда военный, несогласный с приказом командира может не выполнять его или даже сообщить о таком приказе вышестоящему руководству.

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Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, что такое незаконный и преступный приказы, как действовать военному в таких случаях, куда обращаться и что будет в случае выполнения таких приказов.

Незаконный и преступный приказ — признаки

«Оценить незаконность приказа в каждом конкретном случае может быть довольно сложно в силу различных обстоятельств, особенно в боевых условиях. Поэтому важно понимать, что само по себе ваше несогласие с приказом, его целесообразностью и эффективностью еще не означает, что такой приказ действительно незаконен», — объясняют юристы.

Юристы объяснили, что незаконным следует считать приказ, который:

отданный лицом в ненадлежащем порядке и не в пределах его полномочий;

по содержанию противоречит действующему законодательству;

связан с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Преступный приказ — это разновидность незаконного приказа, предусматривающий совершение деяния (действия или бездействия), за которое Уголовным кодексом Украины установлена ответственность.

Преступность приказа должна быть явной, то есть такой, что является очевидной как для того, кто отдает этот приказ, так и для того, кому он адресован, а также для других лиц (например, совершать насилие над мирным населением в зоне боевых действий, осуществлять грабеж, мародерство, казнить или пытать военнопленных и т. д. ).

Незаконный приказ — порядок действий

Военнослужащий как подчиненный, обязан безоговорочно выполнять приказы командира. Исключение составляют явно преступные приказы, поскольку никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы (статья 60 Конституции Украины).

Если военному кажется, что командир отдал незаконный приказ, не надо сразу отказываться его выполнять. Возможен такой алгоритм действий:

обратиться к командиру ( начальнику) с просьбой уточнить приказ;

начальнику) с просьбой уточнить приказ; для этого необходимо подготовить рапорт об уточнении приказа;

«Рапорт об уточнении приказа не должен содержать категорического утверждения об отказе выполнить приказ. В нем следует изложить обстоятельства, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о незаконности приказа», — подчеркнули эксперты.

подать рапорт непосредственно к командиру ( начальнику), который отдал приказ;

начальнику), который отдал приказ; на втором экземпляре рапорта необходимо получить от командира отметку о его получении, дату, ФИО и подпись для подтверждения принятия рапорта.

Если даже после уточнения командир (начальник) требует от военного выполнения такого приказа — стоит подготовить письменную жалобу с обоснованием незаконности приказа и подать такую жалобу к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка (в зависимости от вида нарушения).

Незаконный приказ — когда нельзя подать жалобу

Подача жалобы не освобождает военного от обязанности выполнить приказ командира (начальника).

Запрещено подавать жалобу во время:

боевого дежурства;

пребывание в строю;

на страже ( вахте);

вахте); в суточном наряде;

во время занятий.

«Поэтому чтобы ваши действия или бездействие не могли быть расценены как неповиновение (статья 402 Уголовного кодекса Украины) или невыполнение приказа (статья 403 Уголовного кодекса Украины), не отказывайтесь от выполнения приказа», — отметили юристы Василь Кисиль и партнеры.

По результатам рассмотрения жалобы вы получите письменный ответ. В случае несогласия с этим решением вы имеете право обжаловать его в судебном порядке.

Явно преступный приказ — что делать военному

Если приказ командира, по мнению военнослужащего является явно преступным, дальнейшие действия должны быть следующие:

обратиться к командиру ( начальнику) с просьбой уточнить приказ. Для этого необходимо подготовить рапорт об уточнении приказа;

«Рапорт об уточнении приказа не должен содержать категорического утверждения об отказе выполнить приказ, зато должен содержать изложение обстоятельств, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о явно преступном характере отданного приказа», — объясняют они.

подавать рапорт непосредственно к командиру ( начальнику), который отдал приказ;

начальнику), который отдал приказ; на втором экземпляре рапорта попросите командира поставить отметку о его получении, дату, ФИО и подпись для подтверждения принятия рапорта;

если даже после уточнения командир ( начальник) требует выполнения явно преступного приказа, военнослужащий имеет право не выполнять его, доложив об этом командиру, отдавшему такой приказ, а также своему непосредственному командиру в форме рапорта с указанием о причинах невыполнения приказа;

начальник) требует выполнения явно преступного приказа, военнослужащий имеет право не выполнять его, доложив об этом командиру, отдавшему такой приказ, а также своему непосредственному командиру в форме рапорта с указанием о причинах невыполнения приказа; обратиться в Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины по «телефону доверия « (044) 454−73−08 и/или по телефону горячей линии ( 044) 456−73−03 для сообщения факта получения явно преступного приказа.

Явно преступный приказ — ответственность

За отданный приказ, его последствия и соответствие законодательству ответственность несет командир (начальник). Невыполнение явно преступного приказа не является неповиновением (ст. 402 Уголовного кодекса Украины) или невыполнением приказа (ст. 403 Уголовного кодекса Украины), поэтому вы не подлежите уголовной ответственности за отказ выполнить явно преступный приказ.

«В случае же выполнения явно преступного приказа вы подлежите уголовной ответственности на общих основаниях. Однако вы можете быть освобожден от ответственности, если по каким-то причинам не осознавали и не могли осознавать явную преступность приказа» — пояснили юристы.

В таком случае ответственности подлежит только командир, отдавший преступный приказ.