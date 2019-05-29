Невероятный ажиотаж. На новом пешеходном мосту в Киеве одновременно находились до 15 тысяч человек Вчера, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Виталия Кличко На открытии на мосту образовалась пробка Пресс-служба Виталия Кличко

По приблизительным подсчетам в первые дни открытия на новом пешеходно-велосипедном мосту Киева находились от 8 до 15 тысяч посетителей.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Александр Спасибко.

«Мы открыли в столице действительно уникальный объект! Этот пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, вызывал восхищение киевлян и невероятный ажиотаж», — сказал он.

Спасибко подчеркнул, что власти города не ожидали такого количества посетителей.

Напомним, ко дню Киева в украинской столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединили Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.

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На следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент стеклянного пола.

Позже Кличко заявил, что специалисты проверят защитные стеклянные пленки на всех участках стеклянного пола.