"Невероятный финансовый шлюз". WP раскрыла схему финансирования боевиков Донбасса через Южную Осетию

Россия финансирует так называемые "Л/ДНР" в обход международных санкций (на фото - улицы Луганска в ноябре 2018 года)

Южная Осетия превратилась в финансовый "офшор", через который Россия финансирует сепаратистов на востоке Украины и так называемые республики "Л/ДНР".

Об этом свидетельствует расследование влиятельной американской газеты The Washington Post, журналисты которого посетили самопровозглашенную республику на Кавказе, а также поговорили с источниками в оккупированном Донецке.

В итоге изданию удалось доказать, что только за первую половину 2018 года Россия - через специально созданные в Южной Осетии финансовые структуры - осуществила торговые операции с компаниями, представляющими окупированные территории Украины, на сумму около $150 млн. Москва наладила такой режим торговли для поддержки так называемых "Л/ДНР", чтобы обойти режим международных санкций.

НВ рассказывает о наиболее важных фактах, раскрывающих суть теневой банковской системы и выявленных репортерами WP.

Банк на улице Сталина в Цхинвали

Структурная основа незаконных торгово-финансовых отношений между Москвой и оккупированными территориями Украины была заложена в 2015 году, выяснила The Washington Post.

Тогда на улице Сталина в Цхинвали – столице непризнанной Южной Осетии – открылось финансовое учреждение под названием Международный расчетный банк. Еще одно почти одновременно заработало в Москве – в 2016-м году там получил лицензию Центр международных расчетов (сегодня – ЦМРБанк). Руководитель последнего – Вячеслав Мазурин - в 1981 году окончил Высшую школу КГБ, "элитную учебную базу российских шпионов", как отмечет WP.

"По сути Осетия стала офшорной компанией", - говорит юрист из Донецка

По официальным данным, эти два учреждения не имеют никакого отношения друг к другу. "Однако юристы, бизнесмены и чиновники [в том числе в непризнанных республиках] утверждают, что они составляют костяк финансовой связи между Москвой и оккупированными регионами восточной Украины, установленной в обход санкций", - пишет издание.

"По сути Осетия стала офшорной компанией, - сказал журналистам WP юрист из Донецка, специализирующийся в сфере международной торговли и попросивший сохранить анонимность. – Эта схема, очевидно, была придумана довольно изощренными людьми".

Как работает "финансовый треугольник"

Сразу несколько источников Washington Post в юридических, политических и бизнес-кругах, работающих в Южной Осетии и на оккупированных территориях Украины, на условиях анонимности рассказали изданию, как именно осуществляются финансовые операции между так называемыми "Л/ДНР" и Москвой.

Первый шаг:

Когда кто-либо из представителей сепаратистких режимов "Л/ДНР" намерен перевести деньги российской компании – либо далее – средства перечисляют вначале Международному расчетному банку в Южной Осетии. Отколовшаяся от Грузии непризнанная республика является единственным формированием, которое признает "легитимными" так называемые "Л/ДНР". Что, в свою очередь, делает возможным формальные банковские отношения между ними.

Второй шаг:

Деньги отправляются в Россию. Официальная Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии – грузинских регионов - после инициированной ею войны с Грузией 2008 года. Это позволяет российским банкам переводить деньги в Южную Осетию и обратно.

Третий шаг:

Оплаченные таким образом товары - топливо, строительные материалы и продукты питания - отправляются на оккупированные территории восточной Украины. Как правило – это грузовые перевозки через контролируемый Россией участок украинской границы.

Двусторонняя торговля и движение средств по такому треугольнику - через Южную Осетию - позволяет России избегать западных санкций и "порицания, которое бы обрушилось на Москву в случае официального признания сепаратистских псевдореспублик на территории Украины", пишет WP.

Что составляет основу незаконных "торговых отношений"

По данным налогового ведомства Южной Осетии, в нынешнем году как минимум 146 компаний (как правило, "обществ с ограниченной ответственностью" – ООО) были вовлечены в такую торговлю, поддерживающую лояльные Москве сепаратистские режимы на востоке Украины, сообщает WP.

Этот список изданию предоставила налоговая служба Южной Осетии – газета пообщалась с ее руководителем Владимиром Каджаевым. В перечень вошли компании, которые платят корпоративный подоходный налог, однако кроме него не осуществляют других налоговых перечислений – к примеру, не платят налог на собственность. По данным Каджаева, эти полторы сотни компаний не осуществляют операционную деятельность на территории Южной Осетии и "расплодились" именно за последние три года.

Москва финансово поддерживает лояльные ей режимы боевиков в Донецке и Луганске. На фото - Донецк в апреле 2018 года / Фото ЕРА

Объем товарооборота между Россией и оккупированным востоком Украины, осуществлённого через Южную Осетию, составил около $150 млн лишь за первое полугодие 2018-го

Работающий в Донецке юрист, с которым общалась WP, отметил, что ему известны несколько из этих 146 компаний.

В целом объем товарооборота между Россией и оккупированным востоком Украины, осуществлённого таким образом через Южную Осетию, составил около $150 млн лишь за первое полугодие 2018 года. Из этой суммы указанные выше компании заплатили около $600 тыс. налога на прибыль, указывает WP со ссылкой на разговор с Каджаевым и налоговые документы, с которыми удалось ознакомиться изданию.

По сравнению с прошлым годом общий поток средств между Москвой и так называемыми "Л/ДНР" вырос почти в два раза. По данным Каджаева, за первое полугодие 2017-го "южноосетинские" компании, якобы ведущие бизнес с оккупированными территориями Украины, задекларировали прибыль объемом порядка $90 млн.

Список компаний свидетельствует о том, что топливо, продовольственные товары и строительные материалы, экспортируемые из России в оккупированные регионы Украины, составляют основу товаропотока, отмечает издание.

Самый крупный "налогоплательщик" в этой схеме – компания РТК, Республиканская топливная компания. По данным WP, она является оператором сети из 52 АЗС на территории, контролируемой боевиками так называемой "ДНР". Полученные изданием документы свидетельствуют, что она закупает топливо в России и рассчитывается за него через Южную Осетию.

Согласно налоговым документам Южной Осетии, наиболее активным участником торгово-финансовых отношений с РФ является компания РТК, оператор сети заправок на Донбассе / Фото Washington Post

В самой компании отказались комментировать американским журналистам роль Южной Осетии в их бизнесе. "Они [руководство] полагают, что это слишком политическая информация", - ответил газете по электронной почте представитель маркетингового департамента компании РТК. "Мы боимся", - отметил он, добавив к своему сообщению "грустный" эмодзи, уточняет WP.

Так называемые "власти" самопровозглашенных "Л/ДНР" отказали газете как в телефонных интервью, так и в визите на оккупированные ими территории Украины.

Политический инструмент

Таким образом, Южная Осетия, сама по себе остающаяся конфликтной зоной, за последние три года превратилась в "невероятный финансовый шлюз" между Россией и оккупированным востоком Украины, делает вывод издание.

На протяжении многих лет Кремль финансирует целый массив пророссийских сепаратистских псевдогосударств в бывших советских республиках – Украине, Грузии и Молдове, напоминает Wsahington Post. "Более масштабной цели для Москвы и быть не может – восстановить влияние России [в регионе] и воспрепятствовать его движению на Запад", - пишут авторы расследования.

Сеть этих полугосударств стала для России настолько важной, что нелегальная финансовая система теперь объединяет некоторые из них, "соединяя сотни миль и обходя международные санкции".

"Главным бенефициаром [этой системы] стали именно сепаратисты на востоке Украины – самого горячего региона в окрестностях Черного моря", - заключает WP. И это не считая другой прямой помощи боевикам – регулярных поставок войск, оружия и техники через границу Украины, которые Россия отрицает, напоминает издание.