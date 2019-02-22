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Неуправляемая фура: появилось видео аварии грузовика с кирпичом напротив мэрии Киева

Сегодня, 13:32
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Скриншот с видео Alexander Poliudov/YouTube

Грузовик сносил на своем пути дорожные знаки и припаркованные автомобили

В Сети опубликовали видео аварии грузовика с кирпичом, которая произошла напротив мэрии в центре Киева.

На нем видно, как неуправляемая фура мчится вниз по улице Лютеранской, снося дорожные знаки и припаркованные автомобили, попавшиеся на ее пути.

Ранее сообщалось, что на ступенях в арке на пересечении Лютеранской и Крещатика в Киеве перевернулся грузовик с кирпичом.

По предварительным данным, пока водители отдыхали в кабине, у него сорвало гидравлику, из-за чего фура без тормозов понеслась вниз по улице.

В результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Теги:   Видео Крещатик Грузовики ДТП Киев

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