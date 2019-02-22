Неуправляемая фура: появилось видео аварии грузовика с кирпичом напротив мэрии Киева
В Сети
опубликовали видео аварии грузовика с кирпичом, которая произошла напротив
мэрии в центре Киева.
На нем видно, как
неуправляемая фура мчится вниз по улице Лютеранской, снося дорожные знаки и
припаркованные автомобили, попавшиеся на ее пути.
Ранее сообщалось,
что на ступенях в арке на пересечении Лютеранской и Крещатика в Киеве перевернулся грузовик с кирпичом.
По
предварительным данным, пока водители отдыхали в кабине, у него сорвало
гидравлику, из-за чего фура без тормозов понеслась вниз по улице.
В результате
происшествия никто серьезно не пострадал.