Повторяют те же ошибки. Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке — ISW

12 февраля, 07:22
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Украинский военный стреляет из миномета в сторону российских войск на передовой позиции вблизи города Угледар (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский военный стреляет из миномета в сторону российских войск на передовой позиции вблизи города Угледар (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Сообщения о тактических неудачах войск РФ вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабили веру россиян в их способность начать масштабную наступательную операцию.

Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW) за 12 февраля.

Аналитики отмечают, что российские милблогеры критикуют российское военное командование за повтор провалов, преследовавших российскую армию во время войны в Украине.

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«Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции», — говорится в сообщении.

Так, один из милблогеров Кремля отмечал, что РФ не смогла быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар. В этом случае оккупанты потеряли инициативу из-за быстрого переброса украинских резервов в регион.

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"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - добавили в ISW.

Российские военные блогеры раскритиковали российское военное командование за повторение тех же провалов, которые преследовали российскую армию во время войны в Украине,

Ранее сообщалось, что последний неудачный штурм россиян под Угледаром Донецкой области демонстрирует системно плохую подготовку российских мобилизованных.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Восток Украины Провал Наступление Война России против Украины Угледар

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