В Черном море фиксируют нетипичную активность кораблей РФ — ОК Юг 16 марта, 09:44 В ОК Юг сообщили о нетипичной активности РФ в Черном море (Фото:Минобороны России/Facebook)

В Черном море наблюдается нетипичная активность российского флота — на боевое дежурство выведено 20 кораблей, а также ряд вспомогательных судов. Все они рассредоточены на большой площади.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, среди российских кораблей, которые выведены в Черное море, присутствуют четыре ракетоносителя. Суммарный залп — 28 ракет.

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На вопрос, связана ли такая активность с недавним инцидентом со сбитым американским беспилотником MQ-9 Reaper, Гуменюк ответила, что Россия пытается демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где может себе позволить.

«Они пытаются рассредотачиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас», — сказала Гуменюк.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».



После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

Секретарь совбеза России Николай Патрушев заявил, что россияне хотят достать затонувший американский дрон.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США удаленно стерли с Reaper конфиденциальное программное обеспечение.