"Нет справки о смерти": суд объяснил причины вызова на допрос погибшего террориста Гиви

Гиви считается погибшим лицом, однако суд не получил справку о его смерти

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области объяснил, почему был вызван на допрос погибший в феврале 2017 года главарь бандформирования Сомали Михаил Толстых по прозвищу Гиви.

Согласно сообщению суда, боевик Гиви в очередной раз был вызван в суд в рамках рассмотрения дела о совершении террористического акта, которое невозможно закрыть из-за отсутствия официальной справки о смерти.

"Согласно законодательству Украины факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГСа. В настоящее время ни прокурором, ни защитником не представлено соответствующего свидетельства", - говорится в заявлении.

В суде добавили, что факт смерти может быть установлен решением суда по заявлению об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины. Это заявление может быть подано только родственниками умершего.

Напомним, что городской суд вызвал на допрос погибшего в феврале 2017 года главаря бандформирования Сомали Михаила Толстых по прозвищу Гиви.

В феврале 2017 года стало известно о гибели боевика Михаила Толстых по прозвищу Гиви. В так называемом "командовании ДНР" заявили, что Толстых был убит выстрелом из огнемета Шмель.