Нет никаких подтверждений, что российские военные могут прослушивать разговоры украинцев — Госспецсвязи 3 апреля, 15:19 Цей матеріал також доступний українською В Госспецсвязи назвали фейком информацию о прослушивании телефонов украинцев оккупантами (Фото:unsplash)

Государственная служба специальной связи и защиты информации опровергла фейк о прослушивании российскими оккупантами телефонов украинцев.

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Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, что все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций. Их цель — запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники», — говорится в сообщении.

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В Госспецсвязи также рассказали, что сообщение о тотальном прослушивании телефонов — не единственный случай распространения среди украинцев дезинформации.

Так, ранее распространялось фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы давалась рекомендация отключить телефоны.

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