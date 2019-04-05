Нет оснований. ПЦУ ответила на призыв УПЦ МП к Варфоломею отозвать томос 5 апреля, 20:49 5478 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info В ПЦУ отметили, что РПЦ ждала своего признания 141 год pomisna.info

Православная церковь Украины прокомментировала призыв Украинской православной церкви Московского патриархата к Вселенскому патриарху Варфоломею отозвать томос об автокефалии Украинской православной церкви.

В заявлении, опубликованном 5 апреля на официальном сайте Киевской митрополии ПЦУ, подчеркивается, что "предоставление томоса об автокефалии - это прямое и вполне каноническое право Вселенского патриархата", благодаря реализации которого была провозглашена и утверждена автокефалия 10 из 15 поместных церквей.

Отмечается также, что томос об автокефалии преодолевает церковное разделение в Украине и на сегодня уже 500 религиозных общин от Московского патриархата изъявили желание присоединиться к поместной Украинской православной церкви.

В то же время Московский патриархат в Украине является не поместной церковью, а частью Русской православной церкви, обратили внимание в ПЦУ.

"То, что восприятия (рецепции) решения предоставить Православной церкви Украины патриарший и синодальный томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, отнюдь не означает, что этого не произойдет вообще. Говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей нет никаких оснований. А ожидать полной рецепции только через три месяца после провозглашения томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской православной церкви, которая сама ожидала своего признания 141 год (1692 месяца!)", - отметили в ПЦУ.

Накануне, 4 апреля, на сайте УПЦ МП появилось заявление, в котором говорится, что действия Константинопольского патриархата в Украине якобы "нанесли большой ущерб украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославной единства".

"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - говорится в заявлении.

Напомним, о том, что в ПЦУ перешло 500 приходов Московского патриархата стало известно в конце марта.

Несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии.

