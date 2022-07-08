«Нет никакой оперативной паузы». Гайдай объяснил почему Россия сделала такое заявление 8 июля, 12:07 По словам Гайдая, оккупанты не прекращают обстрелы в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что заявление российского минобороны об «оперативной паузе» не соответствует действительности.

В эфире телемарафона он сказал, что в Луганской области не наблюдается прекращение обстрелов со стороны оккупантов, которые все еще пытаются продвинуться вперед. Для этого на фронт отправляют все новые и новые подразделения, в частности, танковые.

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«Я могу сказать, что это заявление об оперативной паузе сделано именно после того, как на протяжении недели наши военные уничтожали склады с боекомплектом», — отметил Гайдай.

По его словам, после уничтожения складов разорвалась цепочка поставок боеприпасов и техники, поэтому РФ и заявила об оперативной паузе.

Гайдай также заявил, что в скором времени оккупантам будет гораздо сложнее поддерживать тот же уровень активности на фронте.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области. За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.



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