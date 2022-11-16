Нет никаких признаков предумышленного нападения на Польшу, ракета могла принадлежать украинской ПВО — Дуда 16 ноября, 13:26 Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в инциденте с падением ракеты на территории страны нет признаков умышленного нападения. Ракета могла принадлежать украинской ПВО.

Об этом он сказал после заседания Бюро национальной безопасности в Варшаве с участием премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, пишет RFM 24.

«Это не была ракета, которая была нацелена на Польшу. Поэтому, по сути, это не было нападением на Польшу», — отметил Дуда.

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По его словам, предположительно, это была ракета С-300 российского производства, выпущенная в 1970-х годах.

«Нет никаких доказательств того, что ракета была запущена российской стороной», — подчеркнул он, добавив, что есть высокая вероятность, что это была ракета украинской ПВО.

При этом президент Польши напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией.

«Украина защищалась — очевидно и понятно — выпуская ракеты, направленные на то, чтобы сбить российские ракеты. Поэтому произошло очень серьезное столкновение, вызванное российской стороной, как и весь конфликт. Поэтому вина за все вчерашнее столкновение, безусловно, лежит на российской стороне», — резюмировал Дуда.

15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В МИД Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

Президент США Джо Байден был более осторожен в своих оценках. Он заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Агенство AP со ссылкой на трех американских чиновников отметило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей массированную атаку ВС РФ.



В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».

Днем 15 ноября РФ нанесла новый массированный ракетный удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.



