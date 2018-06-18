Нет – насилию, да – правам. Марш равенства в Киеве собрал рекордное число участников

В центре Киева в воскресенье, 17 июня, прошел Марш равенства – акция в поддержку обеспечения равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей в Украине.

По разным оценкам, КиевПрайд-2018 собрал около 4-6 тыс. участников и стал крупнейшим за все время проведения подобных акций в Украине. Обошлось без крупных происшествий и столкновений, хотя параллельно с маршем проходили и акции его противников.

НВ рассказывает обо всех подробностях события.

Все разные – все равные

Марш равенства проходит в Киеве уже пятый год подряд и каждый раз собирает все большее число людей, готовых выйти на акцию в защиту прав ЛГБТ-меньшинств.

В этот раз акция была по-настоящему масштабной и красочной – с участием травести-див, креативной символикой в радужных цветах и яркими лозунгами в поддержку движения: Бунтуй, кохай, права не віддавай (Бунтуй, люби, права не отдавай), Сегодня запрещают геев, завтра запретят тебя, Нет – насилию, да - правам, Права человека прежде всего, Все разные – все равные, Страна свободная – будь собой!

Ядром марша стали колонны, представляющие ЛГБТ-сообщества Киева и других городов Украины. За ними шли все желающие поддержать равенство прав для таких людей – в том числе традиционные семьи. Многие участники отметили доброжелательную и мирную атмосферу акции.

Кроме того, к маршу присоединились известные украинские и зарубежные политики: народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Алексей Мушак, депутат Европарламента Ребекка Хармс, госминистр по делам Европы МИД Германии Михаэль Рот, послы многих стран. Кроме того, марш поддержали агентства ООН, партнерские украинские и международные организации.

Участникам удалось беспрепятственно пройти по запланированному маршруту. Столичная полиция оценила их число в 3,5 тыс. человек. В то же время организаторы говорят о том, что марш собрал около 5-6 тысяч человек.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колоны. Участники и участницы разъехались по путям отходов", – заявила после завершения марша представительница организации КиевПрайд Руслана Панухник.

Меры предосторожности

Чтобы обеспечить безопасность участникам акции, которая стартовала в 9 утра у Национальной оперы, киевская полиция еще в ночь на 17 июня перекрыла несколько центральных улиц столицы по маршруту марша.

Кроме того, с 6 утра и до конца акции на вход и выход закрыли три станции киевского метро - Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта.

К месту проведения марша его участников пропускали через специальные рамки с металлоискателями, возле которых поначалу собрались длинные очереди из-за большого количества желающих принять участие в акции.

Безопасность самого КиевПрайда-2018 обеспечивали 2,5 тыс. правоохранителей, еще столько же полицейских дополнительно контролировали обстановку в прилегающих районах Киева.

В итоге, по словам глава Нацполиции Сергея Князева, "из участников марша ни один человек к полиции не обратился по поводу противоправных действий в отношении них".

"Не было никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - добавил он.

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Противники марша

Параллельно Маршу равенства свои акции против его проведения пытались провести праворадикальные организации и сторонники традиционных форм семьи.

Так, вблизи места проведения КиевПрайда-2018 еще с ночи стали собираться активисты ультраправой украинской организации С14. По данным полиции, около 6 утра более 150 человек перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства (на перекрестке улиц Владимирской и бульвара Тараса Шевченко). Освобождать дорогу они отказались.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", - сообщили в столичном управлении полиции, отметив, что были задержаны 28 человек и пострадали 5 правоохранителей.

Все это произошло еще до начала марша, как и небольшая стычка между правыми активистами и участниками марша возле гостиницы Опера, в результате которой полицейские задержали еще около 20 радикалов.

В итоге к 8 утра в управлении полиции оказалось 56 человек – "для установления личных данных и предоставления объяснений".

Уже к обеду 17 июня большинство задержанных освободили из Шевченковского РУВД - кроме тех, чьи действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В свою очередь, в С14 утверждают, что полиция применила чрезмерную силу. "Точное количество раненых еще устанавливается. Одному 17-летнему парню сломали ногу. Много сотрясений мозга и ушибов ребер", – говорится в сообщении националистов.

Приверженцы традиционных ценностей вывесили свои баннеры и выкрикивали лозунги: Нет диктатуре меньшинств, Мама-папа – хорошо, папа-папа – плохо

Кроме того, по обочинам дорог, где прошли шествием участники Марша равенства, приверженцы традиционных ценностей, консервативных религиозных организаций и противники ЛГБТ-движения вывесили свои баннеры и выкрикивали соответствующие лозунги: Нет диктатуре меньшинств, Мы против гей-парада, Позор, Закон для семей – Украина для семей, Мама-папа – хорошо, папа-папа – плохо.

Однако стычек между такими противниками марша и участниками КиевПрайда-2018 зафиксировано не было.

По словам Крищенко, полиция не препятствовала тем противникам Марша равенства, которые не совершали противоправных действий, а "мирным путем выкрикивали свои лозунги, вели дискуссию".

Международная оценка

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс высоко оценила деятельность Национальной полиции Украины во время Марша равенства в Киеве, в котором она также приняла участие.

"Я думаю, что это был прайд, который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", – заявила Хармс после завершения Марша равенства.

По ее словам, марш прошёл под эгидой плюрализма и равенства прав.

Однако сама Хармс в день проведения КиевПрайда-2018 стала жертвой телефонного розыгрыша.

Ей позвонил неизвестный, выдавший себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина, и сообщил, что глава государства намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах, в том числе и правах ЛГБТ-украинцев.

Однако в Администрации президента быстро опровергли эту информацию, а сама Хармс подтвердила, что ее разыграли.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационной войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - отметила Хармс.

В то же время она подчеркнула, что данный инцидент не влияет на то, что прошедший 17 июня Марш равенства в Киеве является значительным успехом для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".

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