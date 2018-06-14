Нет - мусоропроводам. Почему устаревшая норма не вписывается в современные реалии

В Украине существуют простые способы утилизировать мусор без помощи мусоропровода, который может забиться и вызвать антисанитарию во всем доме

Мусоропроводов в новых домах не будет. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отменит их обязательное проектирование в жилых домах. Соответствующие изменения внесены в государственные строительные нормы, и они начнут действовать уже с осени. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Пережиток Советского Союза

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Однако окончательное решение о размещении мусоропровода будут принимать проектировщики согласно правилам обращения с бытовыми отходами в конкретном городе.

Мусоропроводы приводят к антисанитарии внутри зданий

При этом для специализированных домов для инвалидов и пожилых людей сохранят мусоропроводы.

"Это устаревшая норма. Все жилые объекты, в которых были мусоропроводы, уже запаивают их, а в новостройках не проектируются мусоропроводы. Нужно переходить к более современным технологиям", - сказал Парцхаладзе.

Застройщики также сэкономят на проектировании и строительстве мусоропроводов. Для этого расходуется около 1% от сметной стоимости строительства жилого дома.

Мусоропроводы в других странах

Первые мусоропроводы начали появляться в многоэтажках в 40-х годах прошлого века. Тогда в "сталинках" была даже распространена практика вывода мусоропроводов прямо в квартирах на кухне. Однако от этой идеи отказались довольно быстро.

В белорусском городе Гомеле люди пытаются жить без мусоропровода с 1995 года

В Германии и Исландии строительство жилого сектора с мусоропроводами вообще запрещено. В США и некоторых странах Южной Америки такие дома до сих пор эксплуатируются. Особенно это касается территорий с плотной высотной застройкой. Там трудно обустроить площадки для раздельного мусора для большого количества жителей.

В бывших странах Советского Союза также постепенно отказываются от мусоропроводов. Например, в Беларуси в Гомеле полностью отказались от них. В 1995 году в этом городе стартовал эксперимент под названием Жизнь без мусоропровода.

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В Луцке с 2001 года пытались избавится от мусоропроводов за того, что их работа приводит к антисанитарии внутри зданий, рассказала председатель ассоциации ОСМД Лучане Юлия Сабатюк. Уже в 2008-2009 годах мусоропроводы были заварены или демонтированы вообще в городских домах с согласия их жителей. Сабатюк отметила, что это ненормально, когда в домах есть мусоропроводы.

Ранее сообщалось, что Минрегионстрой намерен позволить остекления балконов и лоджий при проектировании зданий.